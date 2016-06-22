Минск, 22 июня, 2016, 13:08 — ИА Регнум. «Вы же все в церковь ходите — Он всё видит!», — заявил Александр Лукашенко, выступая 22 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Лукашенко указал на пути обеспечения роста доходов чиновников — «оптимизацию», призвав при этом не сводить процесс к механическому сокращению. Он также призвал «не душить» чиновников, отметив: «Поймали за руку — моёт твёрдое слово — наказывайте, причём наказывайте на всю катушку!». Призыв к наказаниям был встречен собранной на собрание бюрократией аплодисментами.

Он сообщил, что поставил задачу «сократить в два раза госаппарат», трудоустроив бывших госслужащих. Сделав паузу, Лукашенко дождался аплодисментов.

Руководитель постсоветской республики сообщил, на госаппарат в Белоруссии тратится 2% ВВП и это меньше, чем в России и других странах. Он также отметил, что «хватит ходить друг за другом и спрашивать дозволения», и сообщил, что не намерен вникать в частности управления государственными финансами, но будет спрашивать руководителей Нацбанка и другие ведомств за результат.

Затем он озвучил цифры, опубликованные в проекте плана на новую пятилетку 17 июня. По его словам, этот план все желающие могли обсудить до 22 июня.