Грозный, 22 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Жителей бедных районов Сирии в течение священного месяца Рамадан ежедневно снабжают продуктами питания по инициативе Чеченского общественного фонда имени Ахмата Кадырова. В районах Дамаска и пригородов — Кафрсуси, Аш-Шагур, Барзе, Дарайа, Бейт-Сухн, Сейида Зейнаб и Вади Машарии нуждающееся население получает по 20 тысяч ужинов и пять тысяч завтраков ежедневно. Об этом ИА REGNUM 22 июня сообщили в пресс-службе главы и правительства Чечни.

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По словам вице-президента фонда Зияда Сабсаби, планируется проведение благотворительной акции и в горячих точках. Также гуманитарная помощь будет распределена в Латакии и Хомсе. «Вся наша деятельность координируется с МИД САР через МИД РФ и наше посольство в Дамаске», — заявил Сабсаби.

Необходимые продукты закупаются на средства Фонда имени Кадырова на территории Сирии, упаковку и распределение обеспечивают 250 волонтеров — представителей всех политических партий Сирии, учащихся вузов.

Кроме того, фонд взял на себя медицинское обеспечение 150 детей-сирот из разных городов Сирии. Планируется также открытие медпунктов в местах, где размещены беженцы. В них будут проводиться обследование детей и консультации женщин.

Напомним, как сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте», за месяц смогут получить разговение 600 тысяч жителей Сирии. Организацией этой акции занимается вице-президент фонда, заместитель председателя Комитета по международным делам Совета Федерации России Зияд Сабсаби.