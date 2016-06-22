Оренбург, 22 июня, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Около 8 тысяч жителей Оренбурга прошагали многотысячной колонной к набережной Урала, чтобы почтить память воинов, погибших во время Великой Отечественной войны. В областном центре прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 75-й годовщине начала войны.

http://orenburg.ru Участники акции «Свеча памяти» направляются на набережную реки Урал, чтобы установить поминальные свечи на плоты

Мероприятие началось в 22:00 местного времени (20:00 мск). Шествие проходило под музыку военных лет. На левом берегу Урала был установлен экран, транслировавший кадры военной хроники. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в акции приняло участие примерно 8 тысяч человек.

Спустившись на набережную Урала, оренбуржцы почтили минутой молчания всех, кто первыми встретил эту страшную войну, кто не вернулся с полей сражения, кто принимал в ней участие, но не дожил до сегодняшнего дня. На плотах по реке Урал отправили 6120 свечей. Примечательно, что в этом году число плотов увеличили почти в три: с 15 до 42. Первоначально планировалось спустить на воду 30 плотов.

«Свеча памяти» — Всероссийская акция памяти погибших в войне с фашизмом. Первое шествие состоялось в 2011 году. В 2015 году в ней приняло участие 4 тысячи человек.