Санкт-Петербург, 22 июня, 2016, 13:01 — ИА Регнум. В день 75-летия начала Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище Санкт-Петербурга прошла торжественно-траурная церемония с участием официальных лиц. Молодежные активисты провели ряд акций памяти в центре города-героя Ленинграда, сообщает 22 июня ИА REGNUM.

Пресс-центр Дома молодежи Санкт-Петербурга Бумажные кораблики на Фонтанке

Как информирует пресс-служба Смольного, венки и цветы к монументу «Матери-Родины» возложили губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, полпред президента России в СЗФО Владимир Булавин, председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, представители командования Западного военного округа, главного командования ВМФ, члены городского и областного правительства, судьи Конституционного суда РФ, депутаты, представители правоохранительных органов, общественных организаций, ветеранских объединений, жители Санкт-Петербурга.

Погребенным на Пискаревском кладбище защитникам и жителям Ленинграда были отданы воинские почести прохождением роты почетного караула, знаменной группы и военного оркестра.

А утром на Фонтанке прошла акция «Река памяти». Напротив дома 64 сотрудники Дома молодежи Санкт-Петербурга, реконструкторы, волонтеры, активисты молодежных движений и жители города спустили на воду бумажные кораблики.

Как сообщили организаторы, на протяжении нескольких месяцев петербуржцы и гости города собирали кораблики из бумаги. Было собрано более 5 тысяч корабликов, на многих из них были оставлены памятные надписи и слова благодарности защитникам Родины.

Также минувшей ночью у дома 21 по набережной Фонтанки активисты молодежного движения «Весна» зажгли 1418 свечей в память о Великой Отечественной войне — по одной за каждый день войны.

Добавим, что траурные мероприятия проходят в День памяти и скорби на городских кладбищах, где похоронены жертвы войны и блокады, а также у мемориалов защитникам Ленинграда от врага.