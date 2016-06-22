Москва, 22 июня, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Российский рынок шашлычных кетчупов представлен качественными товарами. Из 19 образцов соуса — 16 соответствуют всем требованиям, предъявляемым к безопасности и качеству (85%), сообщили в Роскачество.

Елена Разумовская Кетчуп

Безопасной и качественной продукцией эксперты названы кетчупы Махеевъ, Дядя Ваня, Моя семья, Fine Life, Calve, Пикадор, Балтимор, То, что надо! Д, Томаско, 365 Дней, Каждый День, однако эти товары по ряду параметров не соответствуют повышенному стандарту Роскачества, который устанавливает более строгие требования к качеству соусов.

Товары не должны содержать искусственных консервантов, красителей, сахарозаменителей, крахмала и ГМО. Согласно результатам лабораторных испытаний, данным требованиям соответствуют соусы под торговыми марками Слобода, Heinz, Mr. Ricco. Производителям этой продукции было направлено предложение о присуждении данным товарам российского Знака качества.

Кетчупы представляют собой смесь сухих растворимых веществ и их растворителя — воды. В сухие вещества входят все добавки, которые присутствуют в кетчупе, но главная часть — томатная паста. В некоторых товарах, вместо минимальных рекомендуемых значений в 23%, фактически было обнаружено 8−9% сухих веществ. Если вычесть из этих цифр различные добавки, количество натуральной томатной пасты будут минимальным.

По итогам независимых лабораторных испытаний только в трех товарах были выявлены различные нарушения и несоответствия обязательным регламентам.

В 16 случаях из 19 эксперты выявили содержание загустителя — крахмала. И, хотя содержание крахмала безвредно для потребителя, стандарт Российской системы качества не допускает наличия этой добавки в составе продукта. Этому повышенному требованию смогли соответствовать кетчупы только под тремя торговыми марками: Heinz, Слобода, Mr.Ricco.

Отметим, в ходе лабораторных испытаний были изучены показатели качества и безопасности 19 образцов под торговыми марками: Heinz, Махеевъ (2 вида), Слобода, Дядя Ваня, Моя семья, Fine Life, Calve, Пикадор, Балтимор, То, что надо!, Дикси, Наш продукт, Томаско, Mr. Ricco, 365 Дней, Каждый день, Мака, Кубаночка. Стоимость представленных образцов на момент закупки составила от 25 до 70 рублей на момент закупки. Товары были испытаны на соответствие 37 параметрам качества и безопасности.