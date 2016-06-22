Джелалабад, Афганистан, 22 июня, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Заместитель главы полиции провинции Нангархар Абасс Садат заявил 22 июня, что в Джелалабаде в результате взрыва фугаса погибли два человека, сообщает Associated Press.

1stvc.net Взрыв

По его словам, жертвами взрыва стал один сотрудник дорожно-постовой службы и один мирный житель, еще два гражданских лица получили ранения.

Садат отметил, что взрывное устройство, установленное поблизости от КПП полиции, было, по всей видимости, приведено в действие дистанционно.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за акт насилия. По мнению Садата, теракт, скорее всего, был совершен движением «Талибан» (запрещено в РФ), которое неоднократно совершало нападения на правоохранительные органы и мирное население по всей стране.