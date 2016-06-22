Калуга, 22 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. 18 тонн клубники, пораженной западным (калифорнийским) цветочным трипсом, было обнаружено на складе временного хранения в селе Кудиново Малоярославецкого района, сообщили 22 июня корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Калужской области.

Фото пресс-службы Управления Россельхознадзора по Калужской области

Клубнику завезли в калужский регион из Сербии, а установить опасность ягод удалось с помощью энтомологической экспертизы. Специалисты запретили выпуск данной партии клубники.