Киев, 22 июня, 2016, 12:51 — ИА Регнум. Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, осужденная в РФ за причастность к убийству российских журналистов и помилованная президентом РФ Владимиром Путиным, в интервью Deutsche Welle высказалась за постепенную отмену экономических санкций против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

По ее словам, от экономических санкций страдают простые люди как в России, так и в Евросоюзе. «Я считаю, что санкции должны быть более персональными», — сказала Савченко, пояснив, что экономические санкции желательно постепенно отменять.

Украинская диверсантка отметила, что персональные санкции должны быть обязательно: «чтобы те люди, которые совершают такое, получили то, что заслуживают». В Третью мировую войну скатываться не стоит, однако ЕС должен отстаивать права человека, разговаривая с Россией «на языке экономики и политики».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июня Савченко приступила к работе в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Когда председательствующий в ПАСЕ объявил, что среди делегатов присутствует Савченко, другие члены группы встали и начали аплодировать бывшей участнице военных действий в Донбассе в составе карательного батальона «Айдар».

Напомним, что Савченко была приговорена в России к 22 годам лишения свободы за пособничество в убийстве журналистов ВГТРК и за незаконное пересечение российской границы в 2014 году. Суд над бывшей украинской военнослужащей состоялся в Ростове-на-Дону: Савченко приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима. 25 мая она была помилована российским президентом и в тот же день прилетела в Киев, где её встретили «как героиню».