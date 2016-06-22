Саратов, 22 июня, 2016, 12:47 — ИА Регнум. До 2017 года в новом микрорайоне «Иволгино» в Волжском районе Саратова переселенцам будут предоставлены более 1000 квартир в 21 строящемся доме (около 67% от всех жилых помещений). На сегодняшний момент ряд домов готовится к сдаче, на других завершаются отделочные работы. Такую информацию озвучил 22 июня губернатор Валерий Радаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

saratov.gov.ru Саратов, строительство в микрорайоне «Иволгино»

«Город Саратов имеет самые большие объемы жилищного строительства по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, — прокомментировал губернатор ситуацию в областном центре. — За период с 2012 по 2017 годы необходимо расселить более 20 тыс. человек, и мы, к сожалению, допустили задержку в реализации программы. Но жильцы аварийных домов должны знать — все участники второго этапа будут переселены в срок до 2017 года».

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В микрорайоне «Иволгино» будет создана необходимая социальная инфраструктура, в планах — строительство детсада и поликлиники, благоустройство территории, организация маршрута общественного транспорта, отмечает пресс-служба губернатора. Кроме того, в непосредственной близости от микрорайона идёт строительство гипермаркета. Сообщается, что глава области потребовал от руководства регионального Минстроя и администрации Саратова довести до каждого участника программы информацию о сроках сдачи домов.

Наблюдатели обращают внимание на то, что в апреле текущего года власти Саратова подняли вопрос об отсутствии средств на следующий — третий этап госпрограммы по переселению граждан из аварийного жилья. По данным начальника управления капитального строительства мэрии Павла Мигачева, выполнение второго этапа программы по переселению граждан подходит к завершению и уже в мае 2016 года должны быть заключены оставшиеся 600 контрактов на приобретение квартир.

По словам Мигачева, в ходе третьего этапа необходимо расселить 84 многоквартирных дома, на что потребуется 1,75 млрд рублей, в том числе — 1,16 млрд из городской казны. Сейчас решается вопрос о предоставлении бюджетного кредита, поскольку в бюджете города таких средств нет. По словам Павла Мигачева, на 31 декабря 2015 года будет переселено 1456 человек из 603 жилых помещений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по официальной информации на середину декабря 2015 года замглавы администрации Саратова по градостроительству и архитектуре Андрея Гнусина, в рамках второго этапа по переселению граждан их ветхого и аварийного жилья должно быть переселено 2943 человека из 1491 жилого помещения, расселен 81 многоквартирный дом. Стоимость второго этапа госпрограммы составляет 1,68 млрд рублей. Отметим, по словам Гнусина, на 14 декабря 2015 года заключен 281 муниципальный контракт на сумму в 390 млн рублей. Еще 1395 аукционов признаны несостоявшимися.