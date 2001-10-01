Чебоксары, 22 июня, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Управление Росреестра в Чувашии изучает вопрос использования беспилотных летательных аппаратов для проведения государственного мониторинга земель, земельного и геодезического надзора. Возможности беспилотников из Ижевска и Королева были продемонстрированы на полях Цивильского района, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

Пресс-служба управления Росреестра Информация, передаваемая беспилотником

Аппарат может находиться в воздухе до 3,5 часов, проводя сплошную аэрофотосъемку территории до 30 кв. метров. Высокое разрешение собираемой информации позволяет построить ортофотоплан масштаба от 1:500 до 1:2000. В ведомстве считают, что данная технология может найти применение для осуществления функций по государственному мониторингу земель, государственному земельному и геодезическому надзору.

Начальник отдела геодезии и картографии управления Росреестра Сергей Васюков уверен, что «снимки и видеозаписи, которые мы получим с помощью беспилотника, позволят выявить нецелевое использование земельных участков или самозахват».

«Зачастую владельцы земли огораживают свой участок высоким забором, и увидеть, как используется участок, становится практически невозможно. Может, там автомастерская вместо жилого дома, или на землях сельхозназначения складируют строительные материалы. Кроме того, можно сразу увидеть неучтенные объекты недвижимости. Граждане очень часто грешат тем, что, построив объект, не спешат ставить его на кадастровый учет и оформлять права, а это прямой уход от налогов», — говорит Васюков.

По его словам, «с помощью беспилотника мы сможем оперативно получать высокоточную информацию и использовать ее, например, при проведении проверок по земельному надзору». В ведомстве также подчёркивают, что данные аппараты уже используют во многих регионах России. Чувашии «пока только приступает» к этому процессу.