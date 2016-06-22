Тамбов, 22 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области в преддверии годовщины начала Великой Отечественной войны волонтерские отряды привели в порядок воинские захоронения. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM член Штаба студенческих отрядов Тамбовской области Николай Лысенко, акция стартовала еще в апреле 2016 года, а с 17 по 22 июня волонтеры в очередной раз прибрались на могилах ветеранов, покрасили ограды, памятники, а также покосили траву.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM «Тамбовский колхозник» танк

«Только в Тамбове более 200 воинских захоронений, они находятся на территории Воздвиженского и Петропавловского кладбищ. За каждым волонтерским отрядом закреплены захоронения, и они ведут уход за ними в течение всего года», — рассказал Николай Лысенко.

Собеседник ИА REGNUM также отметил, что акция проходит во всех муниципалитетах Тамбовской области. Более 50 волонтерских отрядов участвуют в уборке могил и памятников. В основном в отряды входят школьники, а также студенты вузов и колледжей.

Кроме того, 17 июня на Воздвиженском кладбище Тамбова прошло захоронение останков младшего лейтенанта Леонида Усова и красноармейца Василия Замкова, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Их останки были найдены в ходе полевых поисковых экспедиций Всероссийской «Вахты Памяти-2016».

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.