Центральные улицы Москвы могут целиком перекрыть на время укладки асфальта
Москва, 22 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Центральные улицы столицы могут полностью перекрыть на время укладки асфальта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью mos.ru. Начало работ намечено на конец июля 2016 года.
«Скоро придёт время, когда нужно будет положить асфальт на Тверской после внутренних работ по «Моей улице». Тут два варианта: или мы закрываем одну-две полосы и асфальт наносим линиями, или мы на сутки закроем улицу, и одновременно несколько укладчиков одним ковром положат асфальт без спаек. Это будет красиво, и москвичам приятно будет смотреть на такую улицу. Поэтому в отдельных случаях мы будем ненадолго перекрывать», — заявил Бирюков.
Он отметил, что на примете есть еще несколько улиц, которые удобно ремонтировать «ковровым» способом: Знаменка, Воздвиженка и Малая Дмитровка.
«Эта технология предполагает необходимость перекрыть улицу на сутки или даже меньше. И асфальт будет дольше служить. Чем меньше спаек на асфальте, тем он долговечнее», — уточнил заммэра.
Работы намечены на конец июля — август 2016 года.
Напомним, работы по благоустройству в Москве сейчас идут на всех 59 улицах, которые вошли в программу 2016 года. Покрыть асфальтом планируют 13 — 14 миллионов квадратных метров территорий улиц.