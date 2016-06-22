Москва, 22 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Центральные улицы столицы могут полностью перекрыть на время укладки асфальта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в интервью mos.ru. Начало работ намечено на конец июля 2016 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Благоустройство Тверской улицы

«Скоро придёт время, когда нужно будет положить асфальт на Тверской после внутренних работ по «Моей улице». Тут два варианта: или мы закрываем одну-две полосы и асфальт наносим линиями, или мы на сутки закроем улицу, и одновременно несколько укладчиков одним ковром положат асфальт без спаек. Это будет красиво, и москвичам приятно будет смотреть на такую улицу. Поэтому в отдельных случаях мы будем ненадолго перекрывать», — заявил Бирюков.

Он отметил, что на примете есть еще несколько улиц, которые удобно ремонтировать «ковровым» способом: Знаменка, Воздвиженка и Малая Дмитровка.

«Эта технология предполагает необходимость перекрыть улицу на сутки или даже меньше. И асфальт будет дольше служить. Чем меньше спаек на асфальте, тем он долговечнее», — уточнил заммэра.

Работы намечены на конец июля — август 2016 года.

Напомним, работы по благоустройству в Москве сейчас идут на всех 59 улицах, которые вошли в программу 2016 года. Покрыть асфальтом планируют 13 — 14 миллионов квадратных метров территорий улиц.