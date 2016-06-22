Верхняя Салда, Свердловская область, 22 июня, 2016, 12:33 — ИА Регнум. В Свердловской области городской суд взыскал с осуществлявшей уборку дорог Верхней Салды в зимнее время коммерческой фирмы 99 тысяч рублей в пользу 74-летней пенсионерки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Unsplash Заснеженная улица

В декабре 2015 года пожилая женщина, переходя дорогу на пешеходном переходе, поскользнулась и упала. В результате получила травму — перелом шейки бедра. В течение последующего времени женщине пришлось истратить на лечение 19 тысяч рублей.

В ходе проверки было установлено, что фирма обслуживающая муниципальные автодороги Верхней Салды выполняла свои обязанности ненадлежащим образом. Также было установлено, что причиной падения и получения травмы стали наледи на дороге.

В итоге судебного разбирательства коммерческую фирму обязали выплатить пострадавшей пенсионерке 19 тысяч рублей компенсации за лечение и 80 тысяч рублей за понесённый моральный вред.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 16 июня жительница Екатеринбурга отсудила 40 тысяч рублей за травму, полученную в результате падения на обледенелом тротуаре. Инцидент произошёл в феврале 2016 года в переулке Черниговском. Женщина поскользнулась и получила травму плеча. Врачи диагностировали у пострадавшей перелом. После пройденного курса лечения женщина обратилась в прокуратуру. В результате проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что причиной травмы стал гололёд на тротуаре. В итоге дело было направлено в суд, чьим решением администрацию Орджоникидзевского района и коммерческую компанию, осуществлявшую уборку улиц обязали оплатить женщине расходы на лечение и компенсацию за понесённый моральный ущерб.