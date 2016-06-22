Ивдель, Свердловская область, 22 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. В Ивдельском городском округе Свердловской области идут поиски туристки-одиночки. Женщина за три дня собиралась преодолеть пешком маршрут в 400 километров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

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Сообщение о произошедшем поступило спасателям утром 22 июня. Женщина двигалась по маршруту из Ивделя до горы Отортен через перевал Дятлова и обратно. Она была зарегистрирована в органах МЧС.

Не исключено, что девушка следует с одной из двух зарегистрированных групп. Но связи с ними нет. На поиски туристки выехали четыре спасателя.