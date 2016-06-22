Москва, 22 июня, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Граждане РФ получат возможность оформлять сертификат на материнский капитал в электронном виде. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, соответствующий закон приняла Госдума сразу во втором и в третьем, окончательном чтении.

Александр Дейнека. Мать. 1932

Законом предусмотрена возможность получения гражданами сертификата на средства маткапитала в виде электронного документа, что не исключает возможности оформить его в бумажном виде. Необходимость принятия закона обусловлена нормативными документами правительства РФ, которые предусматривают, что доля граждан, использующих механизмы получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, должна составить 70% к 2018 году.

Услуга будет оказываться гражданам через действующий Единый портал государственных услуг и через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Как ранее отмечали в Минтруда, принятием закона об электронном сертификате на маткапитал завершается работа по предоставлению электронных услуг в социальной сфере.