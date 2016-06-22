Брюссель, 22 июня, 2016, 12:31 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил 22 июня запуск Северной Кореей ракеты в сторону Японии, сообщает Reuters.

REUTERS/ KCNA/via REUTERS/File Photo Запуск ракеты

«Я осуждаю запуск КНДР двух баллистических ракет», — указывается в заявлении генсека НАТО. «Эти непрекращающиеся провокационные действия… подрывают международные безопасность и диалог», —заявил он, призывая Пхеньян «полностью соблюдать свои обязательства в рамках международного права, и не угрожать или поводить каких-либо пусков с использованием технологий баллистических ракет, а также воздерживаться от очередных провокационных действий».

В свою очередь, Москва и Токио также высказали свою озабоченность относительно действий Пхеньяна. С таким заявлением, в частности, выступил посол Японии в России Тикахито Харада после встречи с заместителем главы МИД Игорем Моргуловым.

«Мы обменялись взглядами относительно запуска Северной Кореей баллистической ракеты и разделяем общую обеспокоенность», — заявил дипломат.

Напомним, 22 июня Северная Корея произвела очередной пуск баллистической ракеты, который оказался неудачным, поскольку ракеты взорвалась над Японским морем.