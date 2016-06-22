Тамбов, 22 июня, 2016, 12:26 — ИА Регнум. 22 июня в 4 утра в Тамбове на Соборной площади состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». В ней приняли участие более 500 тамбовчан, сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Тамбов. Мемориал «Вечный огонь»

Желающие почтить память земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны, собрались ранним утром у мемориала «Вечный огонь». В 4 часа по московскому времени были зажжены свечи памяти. Так потомки солдат, отстоявших независимость Родины, отдали дань памяти, скорби, уважения и гордости. На Соборной площади горели свечи, пламенели гвоздики, звучали проникновенные слова и были отсчитаны секунды той минуты молчания, когда каждый участник акции вспомнил своих родных и близких, не вернувшихся с полей сражений.

«Все меньше остается живых свидетелей трагических событий Великой Отечественной, но этот ритуал — зажжение свечей — символизирует нашу память о войне, позволяет нам проявить чувства сопереживания и скорби, объединяет людей. Поэтому каждый год к акции «Свеча памяти» присоединяются все больше тамбовчан», — подчеркнул Олег Иванов.

Акция «Свеча памяти» объединила людей, собрала вместе молодежь, ветеранов, представителей исполнительной и законодательной властей, общественных организаций и объединений. Здесь были вице-губернатор Тамара Фролова, председатель областной Думы Евгений Матушкин, глава Тамбова Юрий Рогачев, председатель городской Думы Виктор Путинцев, депутаты областной Думы Александр Поляков, Александр Жупиков и многие другие.

22 июня — дата начала Великой Отечественной войны. 75 лет прошло с того трагического июньского утра 1941-го года, когда фашистские войска вторглись в пределы Родины. До победного 9 Мая 1945-го года солдат войны отделяли тысячи кровопролитных сражений. Более 27 млн жизней соотечественников были принесены на алтарь Победы.