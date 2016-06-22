Грозный, 22 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Число беженцев из Чечни, которые претендуют на право проживания в Германии, в текущем году резко увеличилось. За первые четыре месяца 2016 года количество прибывших в страну чеченцев выросло в три раза по сравнению с прошлым годом. Такие данные Министерства внутренних дел ФРГ приводит «Deutsche Welle».

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В федеральную землю Бранденбург из Польши за четыре месяца 2016 года прибыли 734 уроженца Чечни. Увеличение числа выходцев из республики, пытающихся пересечь польско-германскую границу, также зафиксировано в федеральной земле Саксония. По словам пограничников с КПП в Людвигсдорфе, которые приводит немецкое издание, только за первую половину июня ими выявлены восемь нелегальных перевозчиков, которые пытались переправить в Германию около 30 человек, в то время, как за весь 2015 год на этом КПП было поймано всего 211 нелегалов.

Беспокойство немецких властей вызвано так же тем обстоятельством, что процесс выдворения нелегально прибывающих в Германию уроженцев из Чечни затруднен, из-за того что у них часто отсутствуют документы. Кроме того, как рассказал «Deutsche Welle» представитель земельного МВД Вольфганг Брандт, рост числа мигрантов чеченского происхождения вызывает опасение в связи с тем, что они зачастую попадают в поле зрения правоохранителей. Так, большинство из 70 исламистов в Бранденбурге, за которыми ведется наблюдение, являются чеченцами.

Как сообщало ИА REGNUM, из всех российских соискателей на статус беженцев уроженцы Чечни занимают первое место по численности. Их количество с 1 января по 23 мая 2016 года составило 82,3% от общего числа граждан РФ, подавших заявление на предоставление политического убежища. Всего было подано 2244 заявки от лиц, указавших в графе о национальности «чеченец», пишет «Deutsche Welle».