Екатеринбург, 22 июня, 2016, 12:32 — ИА Регнум. На Урале начались поиски туристки, отправившейся в одиночный поход на перевал Дятлова (Средний Урал) и не вышедшей на связь в назначенное время, сообщили в пресс-службе Уральского центра МЧС.

Hoang Dinh Nam Поисковая операция

Отмечается, что сообщение о женщине, которая не вернулась с туристического маршрута «город Ивдель — перевал Дятлова — город Отортен — перевал Дятлова — город Ивдель», появилось утром сегодня, 22 июня.

«В 10:30 мск на её поиски выдвинулась группа спасателей Ивдельского поисково-спасательного отряда в количестве 4 человек на автомобиле «Камаз» повышенной проходимости», — говорится в сообщении.

Уточняется, что туристка намеревалась совершить одиночное путешествие и зарегистрировала маршрут в Ивдельском поисково-спасательном отряде. По данным представителей МЧС, на расстояние, которые запланировала преодолеть туристка, требуется не три дня, а больше, поэтому, возможно, женщина примкнула к какой-то из зарегистрированных туристических групп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уральская туристка, которая намеревалась самостоятельно дойти до перевала Дятлова, а затем совершить восхождение на гору Отортен, не вышла на связь в назначенный день. Женщина путешествовала одна и должна была сообщить о себе 20 июня.