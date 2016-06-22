Минск, 22 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. «Всебелорусское народное собрание» является по праву инструментом прямой демократии», — заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая 22 июня в Минске на «Всебелорусском народном собрании» сообщает корреспондент ИА REGNUM.

АНДРЕЙ СТАСЕВИЧ. БЕЛТА-ТАСС Александр Лукашенко

«Сегодня юбилей — 75 лет начала Великой Отечественной войны — печальный, к сожалению, юбилей. Треть населения Белоруссии погибло, умерло от ран», — сказал руководитель страны перед тем, как стал зачитывать доклад.

«Наши соотечественники ушли тогда от нас ради нас, ради нашей сегодняшней жизни, ради той красоты, о которой я только что сказал», — отметил Лукашенко.

После этого он объявил минуту молчания. Затем Лукашенко сказал: «Несмотря на то, что все мы избраны белорусским народом, позвольте вас приветствовать от имени народа на этом «Всебелорусском собрании».

Он также напомнил о девизе «За сильную и процветающую Беларусь!», который обозначен на транспаранте в зале, отметив, что данное мероприятие является проявлением «народовластия» и сослался на закон «о республиканских и местных собраниях». Лукашенко указал на цель собрания — утвердить план на пятилетку, после чего объявил об открытии собрания.

Прозвучала мелодия гимна. Началась формальная процедура формирования рабочих органов собрания.

Председатель Совмина Белоруссии Андрей Кобяков предложил рассмотреть итоги исполнения предыдущего пятилетнего плана и план на новую пятилетку. Первым докладчиком заявлен Александр Лукашенко.