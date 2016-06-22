Москва, 22 июня, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Старший аналитический обозреватель MFX Broker Роберт Новак полагает, что прогноз падения курса доллара до 62 рублей имеет все шансы на реализацию. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 22 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

«Я считаю, что выход пары USD/RUB на уровень 62 рубля возможен при условии подъема цен на нефть до $55 за баррель марки Brent. Таким образом, вопрос о сроках достижения долларом уровня 62 рубля, главным образом, сводится к вопросу о том, когда нефть сможет подняться до $55», — пояснил аналитик.

По его мнению, в 2016 году будет два благоприятных периода для достижения этой цели: «Первый период — это июль, пик текущего сезона отпусков, традиционно отличающегося ростом цен на нефть в связи с повышенным спросом на бензин со стороны автомобилистов. В августе-сентябре, скорее всего, цены на нефть испытают коррекцию в связи с завершением пикового сезона и уходом НПЗ на техническое обслуживание. В четвертом квартале рост цен возобновится, и это будет второй шанс достичь уровня $55 за баррель по марке Brent».

Руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский также заявил, что рубль укрепится против доллара США до 62 рублей в случае продолжения роста котировок нефти. Однако, по его словам, этот рост в настоящий момент ограничен рисками дисбаланса на рынке спроса-предложения и снижением риск-аппетита в преддверии референдума в Великобритании. «В настоящий момент пара доллар/рубль находится в ценовом коридоре 62,70−65,50, и более вероятным, на наш взгляд, является курс 64−64,50 в ближайшие торговые сессии (текущая и следующая неделя)», — добавил аналитик.

Напомним, что ранее заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова заявила, что во II квартале 2016 года ожидаемый диапазон торгов для пары американский доллар/рубль составит 62−68. Она допускает, что уже к концу квартала более вероятно укрепление рубля до 62 рублей за доллар. По ее мнению, до конца 2016 года рубль может укрепиться и до 60 рублей за доллар.