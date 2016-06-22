Воронеж, 22 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. Воронеж присоединился к общероссийской акции «А завтра была война…» — мероприятие состоялось вечером 21 июня на мемориале «Чижовский плацдарм», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области

К мемориалу «Чижовский плацдарм» почить память погибших пришли сотрудники полиции, члены их семей, ветераны органов внутренних дел — более 300 человек. В мероприятии участвовали руководители и курсанты Воронежского института МВД России, Воронежского института государственной противопожарной службы МЧС России, Воронежского института федеральной службы исполнения наказаний, ветераны Великой Отечественной войны — Герои Советского Союза, Герои России и представители Воронежской митрополии.

Открыл митинг, приуроченный Дню памяти и скорби, заместитель начальника Главного управления МВД России по Воронежской области генерал-майор юстиции Вячеслав Воронцов. Он сказал о важности сохранения памяти о событиях военных лет, унесших более 27 миллионов жизней.

В 22:00 участники акции пронесли по ступеням мемориала горящие свечи — символ всенародной памяти и признательности всем, кто выстоял и победил в борьбе с фашистскими захватчиками, возложили цветы. Традиционно память погибших собравшиеся почтили минутой молчания.

22 июня, в 04:00, в Воронеже на мемориалах зажглись свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне. Акция «Свеча памяти» состоялась на площади Победы, у братской могилы на территории музея-диорамы и у памятника Славы. Среди тех, кто пришел почтить память защитников Родины в час, когда в 1941 году фашисты начали бомбардировки мирно спящих советских городов, — студенты и курсанты воронежских вузов, жители, представители Воронежской митрополии, молодежных объединений, администрации города. На мемориалах состоялись панихиды по погибшим. Память жертв войны почтили минутой молчания. Потом под песню «Вставай, страна огромная» все участники акции возложили цветы к вечному огню на Могиле Неизвестного Солдата, а также оставили лампады с благодатным огнем у подножия памятника, выложив ими слово: «Помним».

Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей, она унесла жизни 27 миллионов советских граждан. Правобережная часть Воронежа в течение 212 дней, с 7 июля 1942 года по 25 января 1943 года, находилась во вражеской оккупации. В ходе военных действий на территории области погибли 115 тысяч военнослужащих. Нацисты практически стерли город с лица земли — было уничтожено более 18 тысяч зданий из 20 тысяч, весь центр Воронежа был разрушен, музеи и храмы — разграблены.

В годы войны ушли на фронт 600 тысяч воронежцев, 300 тысяч из них не вернулись. 365 стали Героями Советского Союза, 79 — полными кавалерами ордена солдатской Славы.