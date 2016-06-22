Москва, 22 июня, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Госдума ратифицировала соглашение между правительствами РФ и Вьетнама о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки, добычи нефти и газа на территории РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Соглашение было подписано 20 апреля 2016 года в г. Ханое (Вьетнам), оно предусматривает создание благоприятных условий для деятельности совместной российско-вьетнамской компании «Русвьетпетро» на территории РФ. Уполномоченными организациями сторон, ответственными за реализацию Соглашения, являются участники ООО «СК «Русвьетпетро» — АО «Зарубежнефть» (доля — 51% в уставном капитале) со стороны РФ и корпорация нефти и газа «Петровьетнам» (доля — 49% в уставном капитале) со стороны Вьетнама.

Компания владеет 4 лицензиями на разработку и разведку 13 месторождений в Ненецком АО. До 2016 года компания пользовалась налоговыми льготами, однако, в связи с превышением порогового значения выработки запасов — согласно закону, это 5% — компания утратила право на льготу, отметил замглавы Минэнерго Юрий Сентюрин.

«В условиях существенного снижения фактической доходности «Русвьетпетро», по сравнению с начальными ожиданиями, с 24,7 до текущей оценки в 17% мы достигли с вьетнамскими партнерами договоренностей о частичной компенсации ухудшения экономики этого процесса. Предлагается такую компенсацию достичь через реализацию механизма продления налоговой льготы по НДПИ на двух лицензионных блоках до конца срока действия лицензии, то есть до 2033 года», — сказал Сентюрин.

Согласно документу, подлежащая уплате в бюджетную систему РФ сумма НДПИ, предусмотренная российским законодательством, умножается на коэффициент 0,4 при добыче компанией нефти на следующих участках недр Центрально-Хорейверского поднятия Ненецкого автономного округа РФ: Северо-Хоседаюское месторождение им. А. Сливки, Висовое месторождение, Верхнеколвинское месторождение.

«В условиях предоставления льготы по НДПИ ожидается увеличение объема инвестиций в разработке месторождений и прогнозируется более чем на 2,5 млн тонн увеличение объема добычи нефти, а это значит и дополнительные отчисления в бюджет РФ», — пояснил замминистра. Также соглашение предусматривает господдержку со стороны правительства Вьетнама совместному предприятию, колторое работает во Вьетнаме.

Документ предусматривает увеличение доли нефти, оставляемой совместному предприятию на финансирование производственной деятельности при цене на нефть ниже или равной 75 долларов за баррель, до 45% протии 35%, которые предусмотрены действующим соглашением, подчеркнул Сентюрин. «По нашим оценкам, это даст дополнительный объем добычи нефти в размере около 1 млн тонн, следовательно, возрастут доходы бюджета РФ за счет отчислений в виде дивидендов от деятельности нашего участника совместного предприятия», — сказал замминистра.

Соглашение предусматривает такое закрепление принципов распределения прибыли ООО «СК «Русвьетпетро», которое позволит обеспечить прозрачность налоговых и неналоговых платежей во все уровни бюджетной системы Российской Федерации. Координацию и контроль за выполнением Соглашения осуществляют Минэнерго РФ и Министерство промышленности и торговли Вьетнама.

Соглашение вступит в силу не ранее, чем вступит в силу российско-вьетнамский Протокол о дальнейшем сотрудничестве в области геологической разведки и добычи нефти и газа на континентальном шельфе Вьетнама в рамках совместного российско-вьетнамского предприятия «Вьетсовпетро» от 27 декабря 2010 года, подписанный в тот же день, что и Соглашение.

Соглашение заключено на срок до 31 декабря 2033 г. После его вступления в силу положения Соглашения будут распространяться на правоотношения, возникающие начиная с 1 января 2016 года.