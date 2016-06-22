Сыктывкар, 22 июня, 2016, 12:16 — ИА Регнум. По факту обнаружения в реке Сысола на территории Сыктывкара двух тел несовершеннолетних проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Коми.

Picography Спасательный круг

Как выяснилось дети купались в необорудованном для этого месте без присмотра родителей. Тело 10-летнего брата и 11-летней сестры были найдены накануне. Но на берегу были вещи еще одной девочки, ее поиски продолжаются.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Коми, 21 июня в 18.34 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в Сыктывкаре в районе улицы Домны Каликовой на реке Сысола очевидцем обнаружено тело утонувшего человека.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы спасатели и центра ГИМС МЧС России по Коми. Спасательные подразделения организовали обследование прилегающей водной поверхности и территории.

В ходе опознания и проведенных следственных действий, по сообщению следственного комитета по Республике Коми, получена уточненная информация, что найдено тело девочки 2005 года рождения. Со слов родителей, с ней находился ее брат 2006 года рождения. Главному управлению МЧС России по Коми поступило поручение на проведение работ по дальнейшему обследованию поверхности реки и береговой линии. Ранним утром тело утонувшего мальчика было найдено и извлечено из воды.

В ходе осмотра места происшествия были найдены сотовые телефоны и вещи детей. По предварительным данным причиной смерти несовершеннолетних стала механическая асфиксия от закрытия просвета дыхательных путей водой при утоплении.

В течение ночного времени и по настоящее время следователями, сотрудниками МЧС и полиции проводятся поисковые мероприятия и обследование водной поверхности и береговой линии. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Следственное управление просит жителей г. Сыктывкара, ставших очевидцами данного происшествия, обратиться в следственный отдел по Сыктывкару по телефону: 44−73−32, 24−95−34.

По результатам доследственной проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

Напомним также, что в Архангельской области возбуждено уголовное дело в отношении директора «Красноборского детского дома» и инспектора по труду, чьи воспитанники утонули в реке. По версии следствия, трое мальчишек убежали на реку купаться, одного удалось спасти случайным прохожим, тела двух других до сих пор не найдены. Поиски также ведутся.