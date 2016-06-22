Москва, 22 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. Госдума не должна рассматривать решения в ускоренном режиме, и ей не должны мешать в оформлении решений. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 июня в Госдуме заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Готовность консолидации ради дела и России — отличительная черта созыва. Надо обязательно продолжить практику ежегодных отчётов о состоянии законодательства. Это очень полезное и нужное дело. Законодательная власть — самостоятельная ветвь, ей не должны мешать в стремлении оформить какие-то решения, не должно быть ускоренных рассмотрений решений», — сказал Путин.

Он особо отметил большой вклад депутатов в развитие политической системы, «её демократических основ, установлении более высоких стандартов политической конкуренции»: «Сейчас партий больше в 10 раз, чем пять лет назад. Но эффективность зависит от степени решения проблем. У парламентских партий есть преимущества, но вам предстоит сдавать экзамен перед избирателями. Особо подчеркну, что скоро в Госдуму придут депутаты-одномандатники, а значит, связи с регионами будут усилены. Важно, чтобы в ходе работы наши граждане получили гарантии социальных прав».

Напомним, 22 июня в Госдуме выступил президент РФ Владимир Путин. Он посетил парламент для подведения итогов работы Госдумы с остальными ветвями власти. О визите Путина в Госдуму стало известно накануне.