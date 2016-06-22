Ярославль, 22 июня, 2016, 12:11 — ИА Регнум. 21 июня в администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Ярославля прошли публичные слушания по вопросу повышения этажности застройки земельного участка, расположенного в районе улиц Кирпичная и 2-я Мельничная, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Территорию бывшего авторынка площадью 39 809 квадратных метров выкупила компания «Атрус». По существующим правилам землепользования и застройки на этом участке разрешено возводить дома не выше 3 этажей, строительство домов 5−8 этажей подлежит публичному обсуждению.

фото сайта city-yaroslavl.ru

Против повышения этажности выступили в основном жители домов частного сектора, расположенного рядом с земельным участком и ярославские градозащитники. Они опасаются, что строительство нового квартала (предполагается, что в новых 5-этажных домах разместится около 700 квартир) ухудшит автотранспортную ситуацию, так как улица Мельничная, связывающая район с центром города в час пик стоит в пробке. Кроме того, новый микрорайон расположен на болоте, из которого вытекает Тропинский ручей. Люди опасаются, что подъем грунтовых вод приведет к затоплению их участков. Ливневая канализация в районе стекает именно в ручей, который будет загрязнен еще больше.

Однако большинство участников слушаний — 68 человек — проголосовали «за» повышения этажности. По словам градозащитников, эти люди приехали на слушания организованно на автобусах с логотипом «Атрус».

«Градозащитники зафиксировали факт, что большинство участников публичных слушаний приехали организованно на специальных автобусах и уехали на автобусах. В 16−45 эти люди выгрузились из автобуса и направляются в Фрунзенскую администрацию. Ими руководила дама, которая напутствовала всех словами «Идем на 2-й этаж! Всем понятно, как себя вести». Я считаю это просто позорным фактом. Публичные слушания, кроме всего прочего, продолжают назначать в рабочее время (в 17−00), поэтому большинство жителей прилегающих территорий не имеют возможности присутствовать на слушаниях», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Приехавшие на автобусах люди сказали, что они планируют купить квартиры в новых домах. Закон не запрещает голосовать на публичных слушаниях жителям других районов города.

Представитель проектной организации Павел Гребенщиков рассказал участникам слушаний, что новые дома не ухудшат, а, напротив, улучшат обстановку в районе. Планируется благоустройство и озеленение, площадь застройки района составит 25% территории, а не 50, как-то разрешают правила землепользования. По словам Гребенщикова, в начале Тропинского ручья планируется установить беседку, а сам ручей расчистить. Вопрос ливневой канализации и загрузки улицы Мельничной остался без ответа, хотя представитель проектировщика уверял, что властям рано или поздно придется решать вопрос расширения улицы Мельничной и увеличения ее пропускной способности.

Присутствовавший на слушаниях депутат от КПРФ Антон Голицын призвал застройщика вступить в диалог с жителями для решения всех спорных вопросов.

«К сожалению, ситуация, когда застройщик приводит на слушания «группу поддержки», которая обеспечивает необходимый результат голосования, стала типичной для публичных слушаний в Ярославле. Жители же недостаточно активны, хотя добиться перевеса, в принципе, несложно и по резонансным вопросам, как в случае с Павловской рощей, народ побеждает. Но на эти слушания пришло чуть более 10 местных жителей, а также градозащитники. Их позиция звучала, но количественно жители соседних домов проиграли.

Проблема глубже: мэрия города продает участки земли под застройку при отсутствии необходимой инфраструктуры: дороги, садики, парковочные места, водоснабжение и водоотведение. В итоге новоселы «откусывают» часть дефицитных ресурсов у старожилов, что приводит к социальному конфликту, пусть порой и скрытому. Бюджет получает прибыль от продажи земельных участков, и эти деньги должны идти как раз на развитие этой инфраструктуры, но этого не происходит», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Антон Голицын.