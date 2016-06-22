Москва, 22 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Россия и Китай могут совместно построить подземные хранилища газа (ПХГ) и газовой генерации. Речь идет о компаниях «Газпром» и китайской CNPC, которые уже работают вместе по поставкам российского газа. Соответствующие рамочные соглашения могут быть подписаны во время визита президента России Владимира Путина в Китай 25 мая. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель CNPC сегодня, 22 июня.

gazprom.ru Подземное хранилище газа

По словам заместителя гендиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексея Гривача, меморандум является формальным подтверждением взаимного интереса. Уточняется, что подразумеваются рамочные соглашения, которые касаются объектов только на территории КНР, другие параметры еще не были определены сторонами. Кроме того, российская и китайская компания уже не в первый раз обсуждают сотрудничество с области ПХГ. От пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова комментария по этой теме пока не поступало.

Совместное сооружение ПХГ удобно и РФ, и КНР. Дело в том, что китайцы лишь начинают развивать такой элемент инфраструктуры как подземные хранилища газа и газовую генерацию. Однако КНР уже имеет собственные технологии. У «Газпрома», в свою очередь, есть большой опыт в этой области, и компания могла сделать китайским партнерам предложение, принять которое было выгоднее, чем реализовывать собственные технологии. Так, CNPC выдвинула несколько предложений по поводу территорий, на которых будут располагаться хранилища. Российская компания выбрала восточную провинцию Цзянсу, так как таким образом ПХГ окажется ближе к потребителям.

Важно понимать, что Китай является одним из самых крупных потребителей газа. В 2005 году доля природного газа в топливном балансе Китая составляла всего 2%, но уже тогда эксперты предполагали, что этот процент в скором времени может увеличиться до 10. За 2015 год страна потребила почти 6% от всего общемирового потребления «голубого топлива». Что касается газовой генерации, то в КНР она составляет примерно 3%. К 2020 году этот показатель должен вырасти до 4,71%, такой прогноз дала Ассоциация электроэнергетических предприятий Китая. Потребление газа в Китае растет, и в перспективе «голубое топливо» сможет заменить уголь, который намного менее экологичен и в целом затормаживает транспортную систему. Природный газ используется в КНР в коммунальном хозяйстве, в промышленности, а также в качестве сырья для химической промышленности и для выработки электроэнергии.

Как отмечают «Ведовости», сейчас газовые электростанции строятся в основном на юге страны и на востоке. Здесь, в Восточном Китае существует реальная высокая потребность в газе, которую бы могли покрыть ПХГ. Этот рынок китайские партнеры и могут предоставить РФ взамен на уступки по западной части страны. В свою очередь, Китай, отмечает Гривач, может рассчитывать получить доступ к российским ресурсам, полагая, что у сотрудничества может быть разная география.

Напомним, что в 2014 году «Газпром» и CNPC заключили долгосрочный контракт на поставки российского газа в Китай. Документ предусматривает сотрудничестве в сфере поставок газа из РФ сроком на 30 лет и цену в размере $400 млрд. Согласно первоначальным договоренностям, экспорт из России должен составлять 38 млрд кубометров газа в год. Как заявил Владимир Путин, российско-китайские инвестиции в газовую инфраструктуру составят более $70 млрд. Тогда же глава России подчеркнул, что РФ и КНР начинают прорабатывать западный маршрут поставок газа в Китай, как раз на уступки по которому сегодня и рассчитывают китайские партнеры.

Что касается восточного маршрута, то тогда же РФ и КНР подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поставок природного газа по «восточному» маршруту. По словам главы «Гапрома» Алексея Миллера, в этом документы были разрешены все принципиальные вопросы, что само по себе является редкостью для подобного рада сотрудничеств.

Однако стоит отметить, что к такому контракту Россия и Китай шли не один год Для начала в 2009 году были подписаны рамочные соглашения об основных условиях поставки российского природного газа. Через год стороны подписали расширенные условия поставок. Еще через три года «Газпром» и CNPC подписали меморандум о взаимопонимании в области сотрудничества по проекту трубопроводных поставок природного газа в КНР по «восточному» маршруту. Лишь 2014 году был заключен долгосрочный контракт.