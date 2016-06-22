Москва, 22 июня, 2016, 12:15 — ИА Регнум. В ходе масштабных археологических раскопок в Зарядье предметов, относящихся к периоду ранее XII века, не обнаружено. Тем не менее, у ведущихся поисков есть потенциал, заявил главный археолог Москвы Леонид Кондрашев, сообщает официальный портал столичной мэрии.

sevizm.mos.ru, фото Денис Шимков Зарядье, археологические раскопки. Москва

Подтверждения гипотезы о том, что возраст столицы более солидный, чем принято считать, пока нет, пояснил специалист. Однако даже в случае обнаружения артефактов старше XII века они не станут неоспоримыми доказательствами такой версии. Этот вопрос могут решить историки-эксперты в ходе научных дискуссий.

«Мы же продолжаем работать и не оставляем надежду найти более древние предметы в Зарядье», — отметил Кондрашев.

Главный столичный археолог добавил, что за последнее время в ходе работ по благоустройству улиц города было обнаружено множество интересных предметов старины, как крупных, таких как деревянные мостовые и фундаменты храмов, так и мелких.

В частности, в Вознесенском переулке был найден клад из 91 медной монеты XVIII века, а на Тверской улице — маточник фальшивомонетчика XVII века, который служил для изготовления штемпелей для чеканки фальшивых монет.

Читайте также: Археологические раскопки на Тверской: найдено более тысячи артефактов