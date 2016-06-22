Москва, 22 июня, 2016, 12:07 — ИА Регнум. В Москве опубликована новая версия Красной книги «Архнадзора». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в общественной организации, книга представляет собой электронный каталог объектов недвижимого культурного наследия столицы, находящихся под угрозой.

Ines Красная книга

«Четырем типам угроз памятникам соответствуют четыре «номинации» (раздела) Красной книги: снос; реконструкция — частичный снос, изменение параметров и образа объекта; запустение — саморазрушение при полном отселении; ветхость — саморазрушение без отселения», — пояснили в Архнадзоре.

Так, в разделе «Запустение» представлено 125 объектов. Активисты отметили, что в других разделах книги может появится еще 500 старинных зданий, которым грозит уничтожение.

Напомним, первая версия Красной книги Архнадзора была представлена в 2009 году и насчитывала 250 объектов без разделения на номинации. На данный момент первая версия архивирована и недоступна читателям.