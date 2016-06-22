Москва, 22 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Главное направление работы Госдумы и правительства РФ — социальная сфера. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня, об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Госдумы перед окончанием работы ее нынешнего созыва.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Это тяжелая работа и от того, как решаются вопросы социальной сферы, — в здравоохранении, ЖКХ, поддержки материнства и детства и так далее — зависит от правительства и Госдумы», — сказал Путин.