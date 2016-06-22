Калуга, 22 июня, 2016, 12:03 — ИА Регнум. В оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях от филиала «Калугаэнерго» 22 июня в 08 час. 35 мин. поступило сообщение о попадании молний в опоры линий электропередачи (ЛЭП).

Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области, схлест, обрывы проводов из-за сильного ветра, падение на ЛЭП посторонних предметов вызвали перебои в работе электросетей напряжением 0,4−10 кВ в сельских населенных пунктах Куйбышевского, Сухиничского, Мосальского, Барятинского, Перемышльского районов области.

Большинство технологических нарушений ликвидировалось в оперативном режиме: работала автоматика, потребители переводились на резервные схемы. Там, где оборудование отключалось, бригады выехали на место. На данный момент в ликвидации технологических нарушений задействовано 12 бригад энергетиков и 19 единиц спецтехники.

Работы по восстановления штатной схемы электроснабжения планируется завершить в 18 час.