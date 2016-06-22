Москва, 22 июня, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Экономика Москва зависит от нефтяных доходов лишь на 2,1%, заявил руководитель департамента экономической политики столицы Максим Решетников на встрече с редакцией «Российской газеты». По словам чиновника, заработки города почти полностью автономны.

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Если в 2012 году налоговые поступления от нефтедобычи в бюджет Москвы составляли 16,5%, то в 2015 отрасль спонсировала столицу лишь на 2,1%, заявил Решетников. «Правительство Москвы все это время оптимизировало расходы: избавлялось от ненужных активов вроде банка или собственной авиакомпании и параллельно находило новые источники доходов», — отметил он, подчеркнув, что город демонстрирует устойчивость в разгар кризисных явлений в экономике.

Так, глава департамента утверждает, что крупные инвестиционные проекты столица реализует за счет внутренних доходов и экономии, которая превратилась в «технологию работы». «За 2015-й год, к примеру, только на закупках город сэкономил 170 миллиардов рублей — за счет анализа их целесообразности, стандартизации, прозрачности конкурсов, контроля за выполнением и так далее. При бюджете размером 1,5 триллионов рублей это 12%», — заявил Решетников.

Тем не менее, Москву точно также не миновала федеральная тенденция по сокращению части прямых бюджетных обязательств. Например, в части социальных выплат, которые «стали более адресными», а «не по принципу всем сестрам по серьгам».

Что касается основных источников доходов столицы, то Решетников заявил, что 50% поступлений обеспечивает налог на доходы физических лиц. Еще 35% — это налог на прибыль от предприятий малого и среднего бизнеса. Однако прогнозируемые темпы роста налога в структуре бюджета могут не достичь желаемых 10%, так как объем отчислений снижается, отметил он. «Точнее об этом можно будет судить в июле-августе», — заявил глава департамента.

Следующий по объему источник дохода — налог на имущество организаций. Сейчас Москва в процессе перехода на взимание налогов в зависимости от кадастровой стоимости, напомнил Решетников. И хотя в городе действует программа по снижению налога, город надеется компенсировать данные потери за счет новых плательщиков.

Отметим, что переходный период сопровождается рядом скандалов: предприниматели жалуются на непродуманную и несправедливую систему кадастровой оценки. В правительстве, в свою очередь, планируют уточнить расчеты.

«Например, торговые центры в Москве зачастую стоят на землях социалки, поэтому был сделан расчет их кадастровой стоимости как социальных объектов. Как следствие, некоторые крупнейшие рестораны и торговые галереи платят всего по 200−300 рублей за квадрат, в то время как другие, точно такие же, — в 10 раз больше. Это, конечно же, никуда не годится. Ведь главная стратегическая идея и смысл налоговой политики города — формирование культуры налогоплательщика. Платить налоги должны все в равной степени. Резерв роста доходов города именно в этом», — обещает предпринимателям Решетников.

Напомним, ранее в департаменте заявили об исключении из перечня объектов, облагаемых налогом на имущество в зависимости от кадастровой стоимости, 54 объекта недвижимости в столице. Из перечня объектов недвижимого имущества, облагаемых в 2016 году налогом на имущество организаций от кадастровой стоимости, исключено еще 54 объекта недвижимости (до настоящего момента таких объектов было 200). Организациям удалось доказать, что на территории не ведется торговых операций, а заявленные промышленными объекты используют по назначению. Пока вопрос кадастровой оценки остается одним из самых актуальных для столичных предпринимателей.