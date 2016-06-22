Джакарта, 22 июня, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди заявила 22 июня, что у Джакарты и Пекина нет пересекающихся территориальных претензий в Южно-Китайском море, сообщает Reuters.

investments.academic.ru Флаг Индонезии

Так, 20 июня глава китайской дипломатии Ван И отметил, что территориальных разногласий между двумя странами нет, однако существует пересечение в области «морских прав и интересов».

«Наша позиция ясна: претензии можно выдвигать только на основе международного права. С точки зрения Индонезии, у нас нет никаких пересекающихся претензий в какой-либо форме в индонезийских водах, граничащих с китайскими», — отметил индонезийский дипломат

Индонезия не участвует в ведущихся в регионе спорах вокруг территорий в Южно-Китайском море, однако Джакарта выступает против включения морских территорий вокруг индонезийского острова Натуна в так называемую «линию девяти пунктиров» — территорию, которую Пекин считает своей.