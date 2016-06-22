Москва, 22 июня, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Реальная угроза в годы великой Отечественной войны исходила от нацизма. Мировое сообщество не проявило бдительности. В настоящее время это повторяется снова. Об этом сегодня, 22 июня, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в Государственной думе РФ перед окончанием работы ее нынешнего созыва.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Сейчас нужно объединиться в борьбе с международным терроризмом. Опасность нарастает. Нужно повысить обороноспособность России», — отметил Путин.