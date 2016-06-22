Москва, 22 июня, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) в ближайшее время может предложить председателю избирательной комиссии Московской области Иреку Вильданову досрочно освободить должность и сложить с себя полномочия члена Мособлизбиркома. Соответствующий проект постановления, как передает «Коммерсантъ», будет рассмотрен в ходе заседания ЦИК, которое пройдет 22 июня.

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«ЦИК РФ постановляет выразить недоверие Вильданову Иреку Раисовичу и предложить ему досрочно освободить должность председателя избирательной комиссии Московской области и сложить с себя полномочия члена избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса», — говорится в выдержке из документа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 апреля 2016 года в Барвихинском началось досрочное голосование по выдвижению депутатов в местный совет депутатов, которое должно было продлиться до 23 апреля.

Однако 16 апреля СМИ сообщили, что голосование проходит с нарушениями. 20 апреля ЦИК принял решение об отмене выборов.

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