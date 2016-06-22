Калуга, 22 июня, 2016, 11:52 — ИА Регнум. Администрация Калужской области поддержала инициативу калужской еврейской общины установить в городе памятник погибшим во время войны узникам гетто, сообщает 22 июня корреспондент ИА REGNUM.

kaluganews.ru Золотая аллея в Калуге

Предварительно местом установки памятника выбрана Золотая аллея в Калуге, где уже находится памятник жертвам репрессий. Рассматривается вопрос о том, чтобы объявить сбор средств на изготовление эскиза, макета и установку памятника.

«Решение о создании такого памятника появилось пять лет назад, когда отмечали 70-ю годовщину освобождения Калужского гетто, в которое во время оккупации города, было согнано около 155 узников, из них 64 ребенка, остальные — старики и женщины. Фашисты издевались над людьми, держали в холоде, выгоняли на тяжелейшие работы, эксплуатировали детский труд. Одного пожилого мужчину облили бензином и подожгли. Полностью уничтожить гетто не удалось из-за того, что наши солдаты освободили Калугу. Отходя, немцы сожгли гетто, расстреляли 11 человек. Около двух тысяч солдат погибло в тех боях при освобождении Калуги. Наш монумент должен стать данью памяти тем скорбным событиям», — заявил председатель попечительского совета еврейской общины Владимир Чернин.

Между тем, в вышедшей в калужском издательстве «Гриф» книге кандидата исторических наук Майи Добычиной «Еврейское гетто в Калуге» раскрывается одна из малоизученных страниц истории Калуги периода немецко-фашистской оккупации — история существовавшего в городе в конце 1941 году еврейского гетто. В основу исследования положены выявленные в Государственном архиве Калужской области документы и опубликованные материалы.

Достоинством книги является то, что в ней с подробными комментариями приведены тексты подлинных архивных документов, а также воспоминания бывших малолетних узников. В книге сообщается общая численность калужского гетто, рассказывается об условиях труда и быта узников, на конкретных примерах показано отношение калужан к своим знакомым и друзьям, оказавшимся за колючей проволокой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, калужское гетто стало первым, освобождённым Красной Армией еврейским гетто в Европе. В 20 числах ноября 1941 года всех евреев Калуги фашисты согнали в так называемый «Кооперативный посёлок». Когда в конце декабря Красная Армия освободила Калугу, немцы подожгли посёлок.