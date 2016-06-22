Москва, 22 июня, 2016, 11:50 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы, стоя и аплодисментами, приветствовали президента РФ Владимира Путина в зале пленарных заседаний, передает корреспондент ИА REGNUM 22 июня. «Я хотел с вами встретиться по завершению работы парламента шестого созыва и поблагодарить вас за то, что сделано», — сказал он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

В прежние годы Путин один раз приезжал на последнее пленарное заседание — Госдумы V созыва в 2011 году, когда занимал пост председателя правительства РФ.

На этой неделе завершается очередная сессия нижней палаты парламента, которая станет последней для депутатов Госдумы VI созыва. Ожидается, глава государства подведет итоги «пятилетки» депутатов.