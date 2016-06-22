Москва, 22 июня, 2016, 13:11 — ИА Регнум. 75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Победа в ней стала величайшим испытанием и величайшей гордостью для России. Память погибших воинов, тружеников тыла и мирных жителей увековечена в многочисленных мемориалах на территории страны. Каждый из этих мемориалов можно посетить, возложить цветы и вспомнить павших в Великой Отечественной войне.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свечи памяти

1. Памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы», Мамаев курган, Волгоград. Самый известный мемориал, посвященный Великой Отечественной войне, величественный и символичный. Его строили 8,5 лет: с 1959 по 1967. Главный архитектор — Евгений Вучетич.

OLEg Ronin Родина-мать зовет

От подножия к вершине кургана ведут 200 ступеней. Это число выбрано неслучайно: именно столько дней длилась Сталинградская битва, положившая конец наступлению фашистских войск.

2. Музей-заповедник «Прохоровское поле», Белгородская область, п. Прохоровка. Окрестности железнодорожной станции Прохоровки 12 июля 1943 стали местом самого крупного в истории танкового боя.

Галина Ванина Храм Святых Апостолов Петра и Павла музея-заповедника «Прохоровское поле»

В бою сражались более 1500 танков Красной Армии и фашистских захватчиков. Этот бой переломил ход Курской битвы и войны в целом.

3. Могила Неизвестного солдата, Москва. Мемориал открыт в мае 1967 года после захоронения у Кремлевской стены праха неизвестного солдата, погибшего в битве за Москву.

Дарья Антонова ИА REGNUM Могила Неизвестного Солдата

Останки были перенесены из братской могилы на 41 км Ленинградского шоссе. Вечный огонь славы привезен в 1967 году с Марсова поля. У Могилы неизвестного солдата огонь зажег генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев, получив факел из рук легендарного летчика Алексея Маресьева.

4. Кривцовский мемориал, Орловская область. В начале Великой Отечественной войны в регионе расположился опорный пункт группировки фашистских войск. В 1942 году была проведена Болховская операция, с самым кровопролитным боем в районе Кривцово-Чагодаево-Городище.

Gorny-krym.com Кривцовский мемориал

После наступления советские войска смогли продвинуться на 20 км, однако потом остановились. Это не позволило противнику перекинуть силы на Сталинградскую битву. В ходе Болховской операции погибло более 21 тысячи солдат и офицеров, еще более 47 тысяч получили ранения.

5. Мурманский «Алеша» — памятник «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» Был заложен в 1969 году на сопке Зеленый Мыс, где располагались зенитные батареи, оборонявшие город от воздушных налетов.

Elena Nalivaiko Алеша

Мурманская область — единственный регион, где враг не прошел более чем на 30 км от государственной границы. И самые ожесточенные бои шли на правом берегу реки Западная Лица, позже переименованном в Долину Славы. Взгляд «Алеши» устремлен именно туда.

6. Тыл — фронту, Магнитогорск. Это первая часть триптиха монументов, среди которых «Родина-мать зовет» в Волгограде и «Воин-освободитель» в Берлине.

Сергей Секачёв Тыл — фронту

По задумке авторов, меч, выкованный тружениками тыла на Урале, поднимает Родина-мать на Мамаевом кургане, а уже опускает его после победы солдат в Берлине. Памятник расположен на холме, его высота 15 метров.

7. Памятник Матросу и Солдату, г. Севастополь. 40-метровый памятник с непростой судьбой. Решение о строительстве мемориального комплекса на мысе Хрустальный было принято еще в 70-х годах прошлого века, однако возведение началось лишь спустя десятилетия.

Aleksander Kaasik Матрос и солдат

Строительство шло медленно, потом было законсервировано, так как проект признали неудачным, а в конце 80-х всерьез обсуждалась возможность демонтировать монумент. Впоследствии победили сторонники памятника, и на реставрацию были выделены деньги, но завершить изначально утверждённый проект так и не удалось. Сейчас памятник Солдату и Матросу — обязательное место посещения туристических групп, хотя среди местных жителей есть немало его критиков.

8. Поклонная гора, г.Москва. Впервые на месте холма между реками Сетунь и Филька еще в 1942 году было предложено установить памятник народному подвигу 1812 года. Однако в тяжелых условиях Великой отечественной реализовать проект не удалось.

George Arutunian Поклонная гора

Парк Победы на Поклонной горе

Впоследствии на Поклонной горе была установлена табличка с обещанием, что на этом месте появится памятник Победы. Вокруг был разбит парк, который также получил аналогичное имя. Строительство мемориала началось в 1984 году, а завершилось лишь 11 лет спустя: комплекс был торжественно открыт 9 мая 1995 года, в 50-ю годовщину войны.

9. Пискаревское мемориальное кладбище, г. Санкт-Петербург. Это самое большое захоронение жертв Второй мировой войны, в 186 братских могилах похоронены около 420 тыс. жителей блокадного Ленинграда, умерших от голода, холода и болезней, 70 тыс. воинов, героически сражавшихся за северную столицу.

Alexey Ivanov Пискаревское кладбище

Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 1960 года. Доминанта ансамбля — памятник «Мать-Родина» с гранитной стелой, на которой выбита эпитафия Ольги Берггольц с знаменитой строкой «Никто не забыт и ничто не забыто». Поэтесса написала это стихотворение специально к открытию Пискаревского мемориала.

10. Журавли, г. Саратов. Юрия Менякина, создателя мемориального комплекса в память погибших в войну саратовцев, вдохновила песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

Тара-Амингу Журавли

Поэтому основной темой памятника стали светлая память и светлая печаль. Клин из 12 серебристых журавлей, летящих на запад, символизирует души погибших солдат.

Обзор выдающихся мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, предоставлен Федеральным агентством по туризму.