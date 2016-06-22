Черногорск, Хакасия, 22 июня, 2016, 11:51 — ИА Регнум. В День памяти и скорби, 22 июня, активисты региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» города Черногорска провели уборку городского кладбища.

Юлия Даренская День памяти и скорби

В частности, они привели в порядок памятник летчикам Бирмской авиационной школы, который был открыт 7 мая 1987 года. Памятник представляет собой боевой самолет на постаменте. Сооружение изготавливалось на Черногорском экспериментальном заводе облегченных конструкций, а самолет доставили с авиазавода города Новосибирска.

Памятник посвящен летчикам, курсантам, инструкторам, вольнонаемному составу БВАШп — всем тем, кто внес вклад в завоевание Победы, кому не суждено было вернуться с фронта.

«Мероприятие прошло в тишине, ребята были сосредоточены и серьезны. Не было никаких шумных действий. Памятник приводили в порядок около 7 волонтеров. Для них это было важно — почтить память воинов Великой Отечественной войны», — рассказала ИА REGNUM руководитель регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Хакасии Юлия Даренская.

Сегодня, 22 июня, по всей России отмечается День памяти и скорби. Ровно 75 лет назад, 22 июня 1941 года, без объявления войны нацистская Германия напала на Советский Союз. Великая Отечественная война длилась 1418 дней. Советский народ в этой кровопролитной войне потерял около 27 миллионов человек.