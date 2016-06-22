Симферополь, 22 июня, 2016, 11:47 — ИА Регнум. Российское винодельческое предприятие «ПАО Массандра» совершило свою первую экспортную поставку. 20 тонн вина отправились в Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Карл Павлович Брюллов. Итальянский полдень. 1827

Отмечается, что вино накануне, 21 июня, уже начало продаваться в городе Бресте (Белоруссия). Ситуацию прокомментировала генеральный директор предприятия Янина Павленко.

«Для «Массандры» это значимое событие, поскольку в силу различных причин достаточно сложно было наладить экспорт. Однако сегодня мы с уверенностью говорим о том, что старт дан, это достижение всей команды», — сказала она.

Павленко добавила, что предприятие планирует и дальше продвигаться в экспортном направлении: предполагается, что со временем вина будут продаваться не только в Белоруссии, но и в других странах.

Экспортная партия в Белоруссию включает в себя 15 600 бутылок. Это сухие и полусухие вина девяти марок, в том числе белый «Кокур», «Шардоне», «Жемчужина Массандры» (белое и красное).

Также на экспорт отправились полусладкие мускаты и две марки марочных сухих вин (столовое красное «Алушта» и совиньон «Алушта»). Отмечается, что покупатели в Белоруссии впервые познакомятся с натуральными виноградными винами «Массандры».