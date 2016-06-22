Красноярск, 22 июня, 2016, 11:34 — ИА Регнум. В Красноярске приступили к выбору подрядчика для застройки территории уничтоженного сквера в Студгородке. Сибирский федеральный университет (СФУ) разместил соответствующую информацию на сайте госзакупок.

wallspaper.ru Лес. Топор

На первую очередь жилого комплекса «Перья» из средств федерального бюджета готовы потратить 1,3 млрд рублей. На вторую очередь строительства предусмотрено чуть меньше — около 1,1 млрд рублей. Потенциальному подрядчику предстоит возвести три семнадцатиэтажных общежития, в которые будут встроены магазины, кафе, фитнес центр, административные помещения. Не забыли и про парковку площадью 2,3 тыс. кв. метров. Еще 385 млн рублей будет направлено на строительство стадиона и спортивной площадки. Все работы необходимо завершить к 30 июня 2018 года.

Сквер под строительство вырубался со скандалом, при активном противодействии жителей города, однако администрация города и руководство СФУ пренебрегли мнением красноярцев, сославшись на то, что комплекс общежитий является объектом «Универсиады-2019».

В беседе с ИА REGNUM председатель общественной экологической палаты гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов рассказал, что подготовка к Универсиаде стала поводом для варварской застройки муниципальных территорий и пренебрежения мнением местных жителей.

«Самое первое, что я хочу сказать — подготовка к Универсиаде, случай с вырубкой сквера, это не исключение, а правило. Весь процесс подготовки к Универсиаде идет при намеренном игнорировании мнения общественности. Если взять частный случай — вырубку сквера, то в феврале 2015 года у нас была выездная инспекция экологов-общественников, чиновников из Минприроды, чиновников из Красспорта, дирекции Универсиады и городской администрации по местам будущих объектов, и мы были в этом сквере. Мы говорили, что его вырубка вызовет огромное возмущение. Нам сказали: «Ну, что вы, все равно какая-то часть сквера останется», пообещали, что все будет под контролем. И все мы знаем, чем это все закончилось — полным уничтожением сквера», — заявил он.

По словам Колотова, организаторы проекта умело обошли предусмотренную законом процедуру общественного согласования.

«По условиям, перед такой крупной госзакупкой должны были состояться слушания, общественное обсуждение. В информации по закупке указано, что такое обсуждение состоялось, но, вроде бы как, на него никто не пришел в какую-то аудиторию СФУ. Ровно тоже самое было с закупкой по кластеру на Николаевской сопке. Когда мы подняли документы, там было написано, что общественные слушания прошли с участием общественности, а в списке этой «общественности» — сплошь чиновники либо люди, аффилированные со строителями и с заказчиками», — отметил общественник.

Правила установлены таким образом, чтобы интересы граждан не становились помехой для помпезных денежных проектов.

«Намеренно не объявляют, не оповещают, не информируют ни местных жителей, ни заинтересованную общественность о том, что происходит общественное обсуждение. Очень давно, чуть ли не с конца 2013 года, мы говорили губернатору края о том, что для подготовки Универсиады необходим общественный наблюдательный совет, чтобы все было согласовано. Губернатор сменился, и ничего с места не сдвинулось. Поменялась лишь риторика: с одной стороны, идет такой залихватский молодежный пиар Универсиады, везде тематические палатки на любом более-менее значимом мероприятии. Но это имитация общественного участия, имитация общественной поддержки», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.