Екатеринбург, 22 июня, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Екатеринбурге бывшие сотрудники свердловского МЧС Евгений Панов и Алексей Кокшаров предстанут перед судом. Они обвиняются в особо крупном мошенничестве, совершённом по предварительному сговору, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

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По версии следствия, будучи сотрудниками ведомства Евгений Панов и Алексей Кокшаров представили подложные документы, в том числе выписку из приказа о назначении на службу третьего лица в бухгалтерию ведомства. В последствии они обманом завладели банковской картой на которую начислялось денежное довольствие. Таким образом, в период с декабря 2010 года по август 2013 года они получили более миллиона рублей заработной платы, которая начислялась фиктивному работнику.

В пресс-службе региональной прокуратуры уточнили, что по существу дело будет рассматривать Ленинский районный суд Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает десятилетний срок лишения свободы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце 2015 года была осуждена бывшая сотрудница бухгалтерии УМВД Екатеринбурга. Судом было установлено, что она с конца 2006 года по май 2013 года «оформила на службу» фиктивного сотрудника МВД и получала за него в указанный период начисляемую на карточку заработную плату. Также женщина оформляла сама себе премиальные, многократно превышающие собственный заработок. В итоге ей удалось похитить порядка 16 миллионов рублей.

Учитывая, что у бывшей сотрудницы МВД двое несовершеннолетних детей, суд приговорил мошенницу к двум годам и трём месяцам лишения свободы. Её имущество было арестовано ещё во время следствия с целью дальнейшей компенсации нанесённого ущерба.