Москва, 22 июня, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Финальная серия шестого сезона популярного американского телесериала «Игра престолов» будет показана в московских кинотеатрах 27 июня, сообщает онлайн-сервис «Амедиатека».

Цитата из к/ф «Игры престолов». реж Тим Ван Паттен, Брайан Кирк, Дэниель Минахан, Алан Тейлор. 2011]. США

27 июня «Амедиатека» покажет последнюю серию шестого сезона «Игры престолов» на экранах «Стрелки» и сети кинотеатров «Каро».

Напомним, что шестой эпизод «Ветра зимы», названный в честь книги американского писателя Джорджа Мартина, стал самым длинным за всю историю телесериала. Его продолжительность составляет 69 минут.

Сообщается, что показ финального эпизода сериала на экранах московских кинотеатров сети «Каро» начнется в 20:00, на территории института «Стрелка» показ картины начнут в 22:00.

Фантазийный сериал канала HBO «Игра престолов», созданный по сюжетам цикла романов «Песнь льда и огня» американского писателя Джорджа Мартина. Премьера первого сезона телесериала состоялась 17 апреля 2011 года.

Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов американского телевидения и самым масштабным в жанре фэнтези. «Игра престолов» была удостоена множества престижных наград, в том числе 26 статуэток премии «Эмми».