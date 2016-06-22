Астана, 22 июня, 2016, 11:31 — ИА Регнум. Чуть больше двух недель прошло со дня терактов в Актюбинске (Актобе), однако события того дня по-прежнему довлеют над некоторыми жителями региона. К примеру, над выпускником 11-го класса Байнасайской средней школы Мартукского района Актюбинской области Сагынганом Сейткали.

Connor Tarter Арест

Как сообщила актюбинская газета «Диапазон», Сагынган нашел свое имя и фотографию в неком списке подозреваемых и причастных к теракту, произошедшему в Актюбинске 5 июня. Список этот ранее активно распространялся только в социальных сетях. А теперь перечень вывешен в колледже, в который собрался поступать юноша.

«Мне позвонили друзья, сообщили о списке, где я в числе подозреваемых в теракте. Я не поверил, думал, шутка. Затем получил ориентировку с моими данными по WhatsApp. Страшно не было, но я начал волноваться, что меня не возьмут на учебу в колледж. Некоторые ребята написали мне, чтобы я прекратил с ними отношения. Вычеркнули меня из жизни, многие заблокировали в соцсетях. Я не стал им объяснять, что меня поместили в список по ошибке. Но меня сильно задело это», — рассказал выпускник журналистам.

По словам его дяди Шайхслама Жалгасбаева, никто из властей и правоохранительных органов не стремится обелить имя парня.

«Мы узнали о списке 12 июня, аким вечером вызвал нас в акимат (администрацию — прим. ИА REGNUM ). Я не поверил, сказал, что это ошибка. Знаете же, что в маленьком поселке плохое слово быстро расходится. Нам сказали, что ориентировку якобы распространили из Кустанайской области. В списке подозреваемых его фото, которое в прошлом году мы сделали, когда получали удостоверение личности. Мы обратились в Мартукский районный отдел внутренних дел со всеми документами, написали заявление, затем нам сказали ехать в город, в Департамент внутренних дел, оттуда нас отправили в Департамент Комитета национальной безопасности. Нигде ничего не говорят. Никто не извиняется. Могли бы хоть позвонить и успокоить мальчика, что это ошибка. А вдруг на него гражданские нападут? Родственники пострадавших или погибших в теракте, к примеру. Чья-то вдова увидит. Что она сделает в таком случае с парнем, который есть в этой ориентировке, но он свободно передвигается по городу? Нам ничего не надо, лишь бы дали бумажку, что он не виновен», — говорит Жалгасбаев.

При этом в ДВД и ДКНБ Актюбинской области заявили, что не имеют никакого отношения к ориентировкам, распространяемым в социальных сетях. А в управлении образования заверяют, что, если выпускник ни в чем не виновен, он может поступать в любое образовательное учреждение по своему выбору.

Тем временем арестован один из тех, кто во время терактов обеспечивал безопасность и общественный порядок в городе — заместитель командира спецподразделения «Арлан» Кенжегали Буркитов. По данным газеты «Диапазон», он фактически выполнял роль помощника начальника ДВД города. Однако затем против Буркитова было выдвинуто обвинение в совершении коррупционного преступления.

В частности, его подозревают в оказании покровительства организованной преступной группировке, промышляющей воровством нефти с месторождений области.

Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, правоохранительные органы занимались расследованием фактов кражи черного золота с месторождений Темирского района Актюбинской области. По данным следствия, члены ОПГ воровали нефть на протяжении последних трех лет. Ее вывозили на КамАЗах на склады, расположенные в пригородном поселке Акжар-1. Оттуда переправляли под видом печного топлива в соседние регионы.

По версии следствия, Буркитов помогал грузовикам беспрепятственно провозить нефть по территории области. Если же водители грузовиков попадались во время рейдов, то еще один из арестованных, сотрудник роты дорожно-патрульной полиции Адилжан Елеусизов, звонил Буркитову, и тот, пользуясь своим влиянием и авторитетом, помогал им уйти от ответственности. При этом полицейские полагают, что материальное вознаграждение за «покровительство» достигало 2 миллиона тенге (400 тыс. руб) в месяц.

Напомним, на днях был освобожден от занимаемой должности первый заместитель руководителя Департамента внутренних дел (ДВД) Актюбинской области Рахат Аханов, который курировал деятельность по борьбе с терроризмом. Кроются ли причины ухода Аханова в терактах, произошедших 5 июня, или же это связано с делом замкомандира спецподразделения «Арлан», пока не сообщается.