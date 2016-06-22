Волгоград, 22 июня, 2016, 11:29 — ИА Регнум. В Волгограде почтить память советских солдат, не вернувшихся с Великой Отечественной войны, в ночь с 21 на 22 июня собрались тысячи горожан, ветераны, руководители, сотрудники силовых и правоохранительных структур, общественники, передает корреспондент ИА REGNUM.

volganet.ru «Свеча памяти» на Мамаевом Кургане

volgoduma.ru В Волгограде почтили память погибших советских солдат

Вечером 21 июня памятные свечи зажглись на центральной набережной у фонтана «Искусство». Волгоградцам и гостям города представилась возможность окунуться в атмосферу обычного июньского вечера в Сталинграде 1941 года. Театрализованная акция завершилась зажжением тысяч огней на Аллее Героев у подножия стел, на которых увековечены имена Героев Советского Союза.

Мемориальная акция, посвященная Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны — «Завтра была война», прошла на главной высоте России Мамаевом Кургане. В акции «Завтра была война» приняли участие более трех тысяч человек личного состава ГУ МВД России и ВВ МВД России по Волгоградской области, Волгоградской академии МВД России, УФСБ и Пограничного управления ФСБ по Волгоградской области, региональных управлений СКР, МЧС, ФСИН, ФССП России, представители прокуратуры. Многие пришли целыми семьями. С зажженными ровно в 23:00 свечами в руках участники акции прошли к подножию монумента «Родина-мать зовет!». Главную высоту России озарили тысячи горящих огней — символов сохранения исторической памяти.

Мероприятие сопровождалось уникальной трансляцией хроники военных лет на большом экране, размещенном на опорной стене, а также красочной мультимедийной видеоинсталяцией на монументе «Родина мать зовет!», которая на протяжении всего мероприятия озарялась красно-стальными всполохами огней, символизируя скорбь и драматизм. Участники акции почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню в Зале воинской славы.

34.мвд.рф Свечи в память о защитниках Родины

Напомним, акция «Завтра была война» проводится по инициативе волгоградских полицейских пятый год подряд. В 2014 году она приобрела статус всероссийской.

А сегодня, 22 июня, впервые прозвучат имена всех 3527 солдат, чьи останки покоятся в братской могиле на площади Свободы в Красноармейском районе Волгограда. Имена погибших солдат будут зачитаны волонтерами. В карауле у братской могилы будут нести Вахту памяти воспитанники центра патриотического воспитания «Гвардеец».

Инициатором акции выступил историк Александр Смирнов. В течение трех лет с 2012 по 2015 год он собирал информацию о погибших бойцах из архивных данных Министерства обороны РФ. Им была проведена огромная работа по уточнению имен погибших солдат.

В самом начале работы в списках бойцов, захороненных в братской могиле на площади Свободы, значилось 2904 человека. В процессе уточнения были исключены из списка как ошибочно зачисленные более 600 человек и добавлено более 1,2 тыс. имен, не внесенных в летопись истории Великой Отечественной войны.

volgadmin.ru Акция «Книга нашей Памяти»

В сентябре 2016 года планируется печать готовой к издательству «Книги нашей Памяти» Красноармейского района Волгограда. Именно из нее и взяты списки погибших бойцов, имена которых будут зачитаны в ходе акции.