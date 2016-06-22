Саратов, 22 июня, 2016, 11:28 — ИА Регнум. «Потенциал культуры Саратовской области огромен. Но, к сожалению, раскрыть его у руководителя ведомства в полной мере не получилось», — такое заявление по поводу увольнения министра Светланы Краснощековой сделал глава региона Валерий Радаев, передает корреспондент ИА REGNUM.

www.vzsar.ru Экс-министру Светлане Краснощековой «не удалось раскрыть огромный потенциал культуры Саратовской области»

Пресс-служба губернатора распространила комментарий главы области по поводу отставки Краснощековой, в котором говорится: «Взаимодействие с федеральным центром и муниципальными учреждениями культуры не налажено. А главное, министру не удалось выработать стратегию развития отрасли. Региону, который ставит амбиционную задачу стать культурной столицей Поволжья, нужны современные подходы, прорывные идеи. Мое решение обусловлено необходимостью усилить данное направление в свете начала в области масштабных культурных проектов, в том числе федерального уровня».

Отметим, губернатор Валерий Радаев подписал распоряжение об отставке министра культуры области Светланы Краснощековой. В соответствии с документом исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен заместитель министра Владимир Баркетов.

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