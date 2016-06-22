Ярославль, 22 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В канун 22 июня — дня начала Великой Отечественной войны — жители Ярославля зажгли свечи в память о трагической дате и о миллионах сограждан, погибших в эти годы. Акция прошла у мемориала «Вечный огонь», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

фото сайта city-yaroslavl.ru

«Я хочу сказать от всех нас большое спасибо ветеранам, которые сегодня вместе с нами. Вы дали нам жизнь. Вы дали нам возможность быть теми, кем мы хотели стать. Вы спасли нашу страну. Тогда вы не дрогнули, защищая Родину от врага. И сегодня вы помогаете вырастить новое молодое поколение ярославцев — будущее нашей страны», — обратился к участникам акции и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин.

Также в преддверии Дня памяти и скорби в Ярославле прошла встреча поколений «Мы памяти этой верны», посвященная 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

«22 июня 1941 года — одна из самых печальных дат в нашей истории. Каждый уходящий год все более и более отдаляет нас от событий тех дней. Многие из воинов-победителей уже ушли из жизни, скорбный список погибших солдат ежегодно пополняется новыми именами. Все более актуальными становятся вопросы: все ли мы знаем о войне, об истинной цене Победы и что сохраним для потомков», — отметил советник губернатора Ярославской области Сергей Березкин.