Москва, 22 июня, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Коммерческий директор IKEA Centres Russia Ольга Шевцова заявила, что IKEA Centers Group намерена инвестировать в расширение торговых площадей на территории России как минимум $2,1 млрд, пишет газета Wall Street Journal.

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«Больше розничных продавцов хотят больше места, чтобы демонстрировать свои товары», — сказала Шевцова.

В настоящее время в России есть много помещений, которые пока не заняты: их доля составляет порядка 1,4%. В каждом торговом комплексе в среднем примерно 200 торговых точек. Годовая посещаемость торговых точек составляет примерно 275 млн человек.

Отмечается, что шведской IKEA Centers Group принадлежит более 50 торговых центров в Евросоюзе, России и Китае. В течение ближайших десяти лет IKEA намерена увеличить свой рынок в восточной части России.

Сейчас компания занята расширением действующих точек. В частности, в Москве будут вложены средства в развитие двух магазинов, чтобы площадь помещений увеличилась на 10−15%.