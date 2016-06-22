Ярославль, 22 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум.

Рост числа зарегистрированных за январь-май 2016 года преступлений в Ярославской области составил 8%, тогда как год назад преступность выросла сразу на 26%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославльстате со ссылкой на статистику УМВД по Ярославской области.

В регионе за первые 5 месяцев 2016 года совершено 37 убийств, это на 7% меньше чем год назад. При этом сразу на 17% возросло число случаев причинения тяжкого вреда здоровью — 122 случая.

На 60% сократилось число изнасилований, полицией зарегистриовано всего 6 таких случаев.

После прошлогодней волны пошли на спад показатели имущественных преступлений. Разбои — 14%, грабежи — 10%. Рост краж составил 2%, но на фоне прошлогоднего роста в 44% это угрожающе не выглядит. Всего краж зарегистрировано 4 360, из них 300 квартирных. Количество угонов снизилось на 29%.

Отмечается почти двукратный рост числа мошенничеств, их число составило 830.

На 10% сократилось по сравнению с январем-маем 2015 года число преступлений, связанных с наркотиками. Их выявлено 564, из них 491 преступление (87.1%) — тяжкие и особо тяжкие.

63% преступлений, где виновные выявлены, совершены ранее судимыми, а 38% в состоянии алкогольного опьянения.

За первые 5 месяцев 2016 года выявлено 3281 лицо, совершившее преступление, это на 2% больше, чем год назад.

Общая раскрываемость преступлений составила 42%, год назад было 45%. Показатель раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 45% и с прошлого года не изменился.