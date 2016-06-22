Москва, 22 июня, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Россия в ближайшее время планирует обнародовать каталог околоземных объектов, в том числе тех, которые не попадают в официальные отчеты Североамериканского командования воздушно-космической обороны North American Aerospace Defense Command (NORAD). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление руководителя российской делегации на 59-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях Виктора Мешкова.

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Отметим, что в американском каталоге NORAD собраны данные о 45 тыс. объектах. При этом в базе данных США нет полной информации о военных спутниках США и их союзников (Франции, Германии, Израиля и Японии). Российские же спутники в американском каталоге есть, и их можно беспрепятственно отслеживать.

«Наряду с американскими спутниками военного назначения NORAD закрывает информацию по оборонным спутникам союзников — Франции, Германии, Израиля и Японии, — говорится в сообщении газеты. — Зато российские спутники военного назначения в каталоге представлены: в частности, по открытым данным NORAD масса любителей космической тематики в прошлом году отслеживали передвижения по геостационарной орбите новейшего российского военного спутника связи».

Россия предложила объединить в единый каталог существующие в разных странах базы данных по космическим объектам. В поддержку данной инициативы уже выступили представители вооруженных сил Китая, тогда как в США спешно раскритиковали эти планы.